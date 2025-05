SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE SALTIMBANQUE – Prades, 20 juin 2025 21:00, Prades.

Pyrénées-Orientales

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE SALTIMBANQUE Prades Pyrénées-Orientales

Spectacle de fin d’année présenté par Studio 13 , ça va swinguer!

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 04 10 08

English :

End-of-year show presented by Studio 13, it’s going to swing!

German :

Jahresabschlussshow präsentiert von Studio 13 , ça va swinguer!

Italiano :

Lo spettacolo di fine anno, presentato da Studio 13, è un vero e proprio spettacolo!

Espanol :

Espectáculo de fin de año presentado por Studio 13, ¡va a vibrar!

