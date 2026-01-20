Spectacle de fin de stage de cirque Espace arc en ciel Chalais

Spectacle de fin de stage de cirque

Espace arc en ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez nous rejoindre pour découvrir le travail acharné des participants au stage de cirque !

Espace arc en ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 86 27 42 cirque.saimiri@gmail.com

English : Spectacle de fin de stage de cirque

Come and join us to discover the hard work of the circus workshop participants!

