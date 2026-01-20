Spectacle de fin de stage de cirque Espace arc en ciel Chalais
Spectacle de fin de stage de cirque Espace arc en ciel Chalais vendredi 20 février 2026.
Spectacle de fin de stage de cirque
Espace arc en ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Venez nous rejoindre pour découvrir le travail acharné des participants au stage de cirque !
.
Espace arc en ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 86 27 42 cirque.saimiri@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de fin de stage de cirque
Come and join us to discover the hard work of the circus workshop participants!
L’événement Spectacle de fin de stage de cirque Chalais a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Sud Charente