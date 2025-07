Spectacle de fin de stage Espace Saugonna Mamers

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe

Un joli spectacle pour bien commencer les vacances d’été !

Le Service Culturel de la Communauté de Communes Maine Saosnois et l’École de Musique et Danse proposent une nouvelle édition de leur Stage de Cuivres, Danse & Percussions.

Au programme, un projet musical sur le thème du Tour du Monde en 80 jours écrit et dirigé par Benoit Courtis, musicien, compositeur et directeur d’orchestre.

Le spectacle de fin de stage aura donc lieu le vendredi 11 juillet à 20h00 à l’Espace Saugonna à Mamers

Entrée libre et gratuite

Plus d’infos au 02 43 33 77 90 et saugonna@mainesaosnois.fr .

Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 77 90 saugonna@mainesaosnois.fr

