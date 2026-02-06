Spectacle de Flamenco Senda del cielo Salon la Cuadra Le Mas-d’Agenais

Spectacle de Flamenco Senda del cielo

Spectacle de Flamenco Senda del cielo

Par la compagnie Arena Negra.

Senda del cielo, c’est un spectacle de Flamenco hors du commun.

C’est un voyage entre deux passions, celle du Flamenco et des Etoiles.

C’est à mi-chemin entre rêve et réalité, naissance et extinction, c’est aussi l’histoire d’un passage éphémère sur cette planète.

Au baile Elsa le Clech, Au violon Trompette Hugo Piris, à la percussion Miguel Fernandez et au Chant Guitare et composition Sébastien Parailloux.

Surprenant spectacle adapté au lieu de la Cuadra. .

Salon la Cuadra Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 78 43

Flamenco show Senda del cielo

