SPECTACLE DE FOOT FREESTYLE Le Collet-de-Dèze

SPECTACLE DE FOOT FREESTYLE

Début : 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02 21:00:00

2025-08-02

L’AS collet de Dèze vous propose un spectacle de foot freestyle par un freestyler professionnel demi-finaliste de « la France à un incroyable talent », Démonstration, initiation gratuite à partir de 7 ans.

L’OSERAIE Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 74 96 51 50

English :

AS Collet de Dèze presents a freestyle soccer show by a professional freestyler, semi-finalist of « la France à un incroyable talent ». Demonstration and free initiation for children aged 7 and over.

German :

Der AS Collet de Dèze bietet Ihnen eine Freestyle-Fußballshow mit einem professionellen Freestyler, der Halbfinalist bei « La France à un incroyable talent » ist. Vorführung, kostenlose Einführung ab 7 Jahren.

Italiano :

L’AS Collet de Dèze presenta uno spettacolo di calcio freestyle eseguito da un freestyler professionista semifinalista di « La France à un incroyable talent ». Dimostrazioni e sessioni introduttive gratuite per bambini dai 7 anni in su.

Espanol :

El AS Collet de Dèze presenta un espectáculo de fútbol freestyle a cargo de un freestyler profesional que fue semifinalista de « la France à un incroyable talent ». Demostraciones y sesiones de iniciación gratuitas para niños a partir de 7 años.

