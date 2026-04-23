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Spectacle de force basque Ascain

Spectacle de force basque Ascain

Spectacle de force basque Ascain jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Fronton Chourio

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Ascain

Spectacle de force basque

Fronton Chourio Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Force basque, buvette et taloa sur place.   .

Fronton Chourio Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  ascain@otpaysbasque.com

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English : Spectacle de force basque

L’événement Spectacle de force basque Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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