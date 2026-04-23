Spectacle de force basque Ascain
Spectacle de force basque Ascain jeudi 16 juillet 2026.
Ascain
Spectacle de force basque
Fronton Chourio Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Force basque, buvette et taloa sur place. .
Fronton Chourio Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
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English : Spectacle de force basque
L’événement Spectacle de force basque Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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