Ascain

Spectacle de force basque

Fronton Chourio Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Force basque, buvette et taloa sur place. .

Fronton Chourio Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

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English : Spectacle de force basque

L’événement Spectacle de force basque Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque