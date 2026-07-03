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Spectacle de force basque Saint-Pée-sur-Nivelle

jeudi 6 août 2026 · Saint-Pée-sur-Nivelle

Spectacle de force basque Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Fronton municipal
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Saint-Pée-sur-Nivelle

Spectacle de force basque

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Différentes épreuves.   .

Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 

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English : Spectacle de force basque

L’événement Spectacle de force basque Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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