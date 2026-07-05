AGENDA · Saint-Pée-sur-Nivelle
Spectacle de force basque Saint-Pée-sur-Nivelle
jeudi 20 août 2026 · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Spectacle de force basque
Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Différentes animations. .
Fronton municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69
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English : Spectacle de force basque
L’événement Spectacle de force basque Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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