Spectacle de funambule Toile tissée au Musée Henri-Martin Cahors

Spectacle de funambule Toile tissée au Musée Henri-Martin

792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-27 16:30:00

fin : 2025-12-27

2025-12-27

En hommage à l’exposition Sally Davies Jeffery Stride, Une vie au fil du Lot, le musée vous propose de rester sur le fil ! Toile tissée est un spectacle de la compagnie La double accroche ; une parenthèse poétique qui allie grâce et équilibre au son de la contrebasse.

792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88

English :

In tribute to the exhibition Sally Davies ? Jeffery Stride, Une vie au fil du Lot, the museum invites you to stay on the edge! Toile tissée is a show by La double accroche, a poetic interlude that combines grace and balance with the sound of the double bass.

