Spectacle de Funambules Le Terrain Larue Pontoise dimanche 31 août 2025.

Spectacle de Funambules Dimanche 31 août, 17h00 Le Terrain Larue Val-d'Oise

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-31T17:00:00 – 2025-08-31T17:50:00
Fin : 2025-08-31T17:00:00 – 2025-08-31T17:50:00

L’univers s’inspire de la forêt : une forêt composite, vibrante peuplée de plantes grimpantes, d’humus, de champignons et de roseaux, chacun investissant ou cohabitant avec l’arbre, à son rythme et avec sa force, sa dynamique, son énergie.
Épiphytes présente une forêt, vivante et rêvée à la fois, intemporelle, mystérieuse et aux milles facettes: lieu de rencontres et de communications multi-sensorielles, espace d’égarement et de peur, terrain de jeu et d’expression de liberté. La transgression des codes et la métamorphose sont à l’honneur. Sommes-nous dans un bois ou dans une forêt intérieure ?
Venez découvrir une élégante chorégraphie en plein air, où les agrès de cirque revêtent une nature organique et sensible.

Épiphytes est un spectacle de cirque interprété par quatre danseuses acrobates sur une structure métallique. Évoluant à 5 mètres de hauteur, dans une mystérieuse forêt vivante, vibrante, changeante.

Véronique Mergaux