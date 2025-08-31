Spectacle de Funambules Le Terrain Larue Pontoise

Spectacle de Funambules Dimanche 31 août, 17h00 Le Terrain Larue Val-d’Oise

Entrée libre et gratuite

L’univers s’inspire de la forêt : une forêt composite, vibrante peuplée de plantes grimpantes, d’humus, de champignons et de roseaux, chacun investissant ou cohabitant avec l’arbre, à son rythme et avec sa force, sa dynamique, son énergie.

Épiphytes présente une forêt, vivante et rêvée à la fois, intemporelle, mystérieuse et aux milles facettes: lieu de rencontres et de communications multi-sensorielles, espace d’égarement et de peur, terrain de jeu et d’expression de liberté. La transgression des codes et la métamorphose sont à l’honneur. Sommes-nous dans un bois ou dans une forêt intérieure ?

Venez découvrir une élégante chorégraphie en plein air, où les agrès de cirque revêtent une nature organique et sensible.

Le Terrain Larue Pontoise Pontoise Val-d’Oise Île-de-France

Épiphytes est un spectacle de cirque interprété par quatre danseuses acrobates sur une structure métallique. Évoluant à 5 mètres de hauteur, dans une mystérieuse forêt vivante, vibrante, changeante.

Véronique Mergaux