Spectacle de guignol Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval

Spectacle de guignol Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval mercredi 1 octobre 2025.

Spectacle de guignol

Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-04 2025-10-05

Après le succès de février, le spectacle de Guignol est de retour à la Ferme des Falaises

Humour, surprises et éclats de rire garantis pour toute la famille !

Réservation en ligne obligatoire, dans la rubrique Billetterie de notre site fermedesfalaises.com .

Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 81 83 88

English : Spectacle de guignol

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de guignol Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie