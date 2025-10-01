Spectacle de guignol Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval
Spectacle de guignol Ferme des Falaises Saint-Jouin-Bruneval mercredi 1 octobre 2025.
Spectacle de guignol
Ferme des Falaises 8 Route d’Étretat Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-01 2025-10-04 2025-10-05
Après le succès de février, le spectacle de Guignol est de retour à la Ferme des Falaises
Humour, surprises et éclats de rire garantis pour toute la famille !
Réservation en ligne obligatoire, dans la rubrique Billetterie de notre site fermedesfalaises.com .
Ferme des Falaises 8 Route d'Étretat Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 81 83 88
English : Spectacle de guignol
L’événement Spectacle de guignol Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie