Spectacle de Guylaine Lemire Association En Avant Première Surgères

Spectacle de Guylaine Lemire

Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Ce seule en scène comique sur fond de tragédie parle de la foi qui est constituée de 23H59 de doute et de cette minute d’espoir qui sauve la journée.

Ça parle surtout de l’humour qui offre un espace de recul où l’esprit peut se détendre.

Réservation.

+33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

English :

This comic one-man show set against a backdrop of tragedy is about faith, which is made up of 23H59 of doubt and that one minute of hope that saves the day.

Above all, it’s about humor, which provides a space where the mind can relax.

Book now.

German :

Dieses komische seule en scène vor dem Hintergrund einer Tragödie handelt vom Glauben, der aus 23H59 Stunden Zweifel und der einen Minute Hoffnung, die den Tag rettet, besteht.

Es handelt vor allem vom Humor, der einen Rückzugsraum bietet, in dem sich der Geist entspannen kann.

Reservierung.

Italiano :

Questo one-man show comico sullo sfondo di una tragedia parla della fede, che è fatta di 23 ore e 59 minuti di dubbi e di quell’unico minuto di speranza che salva la situazione.

Ma soprattutto sull’umorismo, che offre uno spazio in cui la mente può rilassarsi.

Prenota ora.

Espanol :

Este cómico espectáculo unipersonal, con la tragedia como telón de fondo, trata de la fe, que se compone de 23 horas y 59 minutos de duda y de ese minuto de esperanza que salva el día.

Y, sobre todo, del humor, que ofrece un espacio de relajación para la mente.

Reserve ahora.

