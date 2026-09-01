Spectacle de Jean-Luc Lemoine Maison du Peuple Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Spectacle de Jean-Luc Lemoine

Vendredi 25 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Spectacle de Jean-Luc Lemoine Liquidation (théâtre, Humour) à la Maison du Peuple de Gardanne.

Dans un monde où l’information fuse à une vitesse vertigineuse, où les communautés se cloisonnent et où la moindre phrase sortie du contexte peut enflammer les réseaux sociaux, il est temps de se poser deux secondes.

Jean-Luc Lemoine se lance avec humour dans une exploration sans tabou des maux qui rongent notre société.

Des communautarismes aux fake news, de la montée de la bêtise à la propagation rapide des idées les plus folles, aucun sujet n’échappe à son regard acéré.



Durée 1h30



Réservation Maison de la vie associative Halle Léo Ferré 04 42 65 77 00 ou sur resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

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English :

Jean-Luc Lemoine’s show Liquidation (Theater, Comedy) at the Maison du Peuple in Gardanne.

L’événement Spectacle de Jean-Luc Lemoine Gardanne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Gardanne