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AGENDA · Gardanne

Spectacle de Jean-Luc Lemoine Maison du Peuple Gardanne

vendredi 25 septembre 2026 · Maison du Peuple · Gardanne

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Maison du Peuple
Adresse
Avenue Léo Lagrange
Ville
13120 Gardanne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Gardanne

Spectacle de Jean-Luc Lemoine

Vendredi 25 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Spectacle de Jean-Luc Lemoine Liquidation (théâtre, Humour) à la Maison du Peuple de Gardanne.
Dans un monde où l’information fuse à une vitesse vertigineuse, où les communautés se cloisonnent et où la moindre phrase sortie du contexte peut enflammer les réseaux sociaux, il est temps de se poser deux secondes.
Jean-Luc Lemoine se lance avec humour dans une exploration sans tabou des maux qui rongent notre société.
Des communautarismes aux fake news, de la montée de la bêtise à la propagation rapide des idées les plus folles, aucun sujet n’échappe à son regard acéré.

Durée 1h30

Réservation Maison de la vie associative Halle Léo Ferré 04 42 65 77 00 ou sur resa-spectacle@ville-gardanne.fr   .

Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00  resa-spectacle@ville-gardanne.fr

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English :

Jean-Luc Lemoine’s show Liquidation (Theater, Comedy) at the Maison du Peuple in Gardanne.

L’événement Spectacle de Jean-Luc Lemoine Gardanne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Gardanne

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