Spectacle de Jean-Luc Lemoine Maison du Peuple Gardanne
vendredi 25 septembre 2026 · Maison du Peuple · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Spectacle de Jean-Luc Lemoine
Vendredi 25 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Spectacle de Jean-Luc Lemoine Liquidation (théâtre, Humour) à la Maison du Peuple de Gardanne.
Dans un monde où l’information fuse à une vitesse vertigineuse, où les communautés se cloisonnent et où la moindre phrase sortie du contexte peut enflammer les réseaux sociaux, il est temps de se poser deux secondes.
Jean-Luc Lemoine se lance avec humour dans une exploration sans tabou des maux qui rongent notre société.
Des communautarismes aux fake news, de la montée de la bêtise à la propagation rapide des idées les plus folles, aucun sujet n’échappe à son regard acéré.
Durée 1h30
Réservation Maison de la vie associative Halle Léo Ferré 04 42 65 77 00 ou sur resa-spectacle@ville-gardanne.fr .
Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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English :
Jean-Luc Lemoine’s show Liquidation (Theater, Comedy) at the Maison du Peuple in Gardanne.
L’événement Spectacle de Jean-Luc Lemoine Gardanne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Gardanne
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