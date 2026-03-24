Spectacle de Jean Pierre Yvars Place de l’ancienne église du haut Livron Livron-sur-Drôme

Spectacle de Jean Pierre Yvars

Place de l’ancienne église du haut Livron Epicerie perchée du haut Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Seul en scène, pour raconter les sketchs de Raymond Devos, en clown cette fois, en évitant de l’imiter, me limiter à m’en tenir aux textes, qui se suffisent à eux-mêmes. Me servir de ma personnalité, pour en faire rejaillir la substantifique moelle.

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Place de l’ancienne église du haut Livron Epicerie perchée du haut Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 14 71 epicerieperchee@hautlivron.fr

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English :

Alone on stage, recounting Raymond Devos’ sketches, this time as a clown, avoiding imitating him, limiting myself to the texts, which stand on their own. Use my own personality to bring out the very essence of what I’m doing

L’événement Spectacle de Jean Pierre Yvars Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme