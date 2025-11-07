Spectacle de Jeanfi Janssens « Tombé du Ciel »

Centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Tout public

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…

Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.

À tout juste 50 ans, c’est avec humour et tendresse que Jeanfi revient entre autres sur son passage à l’internat chez les bonnes sœurs, ses rencontres inopinées et ses premiers déboires médicaux. Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show-business… et sa mère non plus !

Choc des milieux, choc de culture… attention turbulences sévères en vue et rires garantis ! .

Centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est

English : Spectacle de Jeanfi Janssens « Tombé du Ciel »

