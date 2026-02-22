Spectacle de jonglage Attention à ta tête Mur-de-Barrez

Spectacle de jonglage Attention à ta tête

Le réseau lecture publique de la communauté de communes vous invite à découvrir le spectacle de jonglage de la Cie Le Polpesse.

Attention à ta tête est un spectacle de jonglage drôle et décalé avec 3 filles et une baignoire. Jonglerie, mouvement et antipodisme s’entrelacent pour créer un univers sensible, poétique et teinté d’humour. Ici, la chute devient un moteur créatif et l’échec une matière à explorer plutôt qu’à cacher.

Les artistes tissent un lien direct et sincère avec le public tout au long de la représentation. À échelle humaine et accessible, le spectacle s’adresse à tous les publics, les enfants (à partir de 6 ans) comme les adultes.

Réservation conseillée. .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 18 99

