SPECTACLE DE JORDAN PPR CINÉMA THÉRAPIE Montpellier

SPECTACLE DE JORDAN PPR CINÉMA THÉRAPIE

1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Venez voir le premier spectacle de Jordan PPR Cinéma Thérapie le 30 novembre à la Barbote !

Ah oui… et au cas où… Si ça vous intéresse de venir à mon spectacle de stand up mélancolique

Sur réservation 6€ + chapeau

Merci le @south.comedyclub pour me donner l’occasion de le rejouer dans une chouette salle .

1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com

English :

Come and see Jordan PPR’s first show Cinéma Thérapie on November 30 at La Barbote!

German :

Sehen Sie sich Jordan PPRs erste Show Cinema Therapy am 30. November in der Barbote an!

Italiano :

Venite a vedere il primo spettacolo di Jordan PPR Cinéma Thérapie il 30 novembre a La Barbote!

Espanol :

¡Venga a ver el primer espectáculo de Jordan PPR Cinéma Thérapie el 30 de noviembre en La Barbote!

