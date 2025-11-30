SPECTACLE DE JORDAN PPR CINÉMA THÉRAPIE Montpellier
SPECTACLE DE JORDAN PPR CINÉMA THÉRAPIE Montpellier dimanche 30 novembre 2025.
SPECTACLE DE JORDAN PPR CINÉMA THÉRAPIE
1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Venez voir le premier spectacle de Jordan PPR Cinéma Thérapie le 30 novembre à la Barbote !
Venez voir le premier spectacle de Jordan PPR Cinéma Thérapie le 30 novembre à la Barbote !
Ah oui… et au cas où… Si ça vous intéresse de venir à mon spectacle de stand up mélancolique
Sur réservation 6€ + chapeau
Merci le @south.comedyclub pour me donner l’occasion de le rejouer dans une chouette salle .
1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com
English :
Come and see Jordan PPR’s first show Cinéma Thérapie on November 30 at La Barbote!
German :
Sehen Sie sich Jordan PPRs erste Show Cinema Therapy am 30. November in der Barbote an!
Italiano :
Venite a vedere il primo spettacolo di Jordan PPR Cinéma Thérapie il 30 novembre a La Barbote!
Espanol :
¡Venga a ver el primer espectáculo de Jordan PPR Cinéma Thérapie el 30 de noviembre en La Barbote!
L’événement SPECTACLE DE JORDAN PPR CINÉMA THÉRAPIE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER