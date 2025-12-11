Spectacle de Karine Dubernet Théâtre Emile Loubet Montélimar

Spectacle de Karine Dubernet

Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient dans Perlimpinpin , une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de

notre société.

Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

With her piquant humor and delightful audacity, Karine Dubernet returns with Perlimpinpin , a caustic satire that elegantly blasts the shortcomings of our society

of our society.

