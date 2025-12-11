Spectacle de Karine Dubernet Théâtre Emile Loubet Montélimar
Spectacle de Karine Dubernet Théâtre Emile Loubet Montélimar vendredi 10 avril 2026.
Spectacle de Karine Dubernet
Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-04-10 20:30:00
2026-04-10
Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient dans Perlimpinpin , une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de
notre société.
Théâtre Emile Loubet 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
English :
With her piquant humor and delightful audacity, Karine Dubernet returns with Perlimpinpin , a caustic satire that elegantly blasts the shortcomings of our society
of our society.
