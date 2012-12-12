Taponnat-Fleurignac

Spectacle de la chorale L’Air de Rien

Salle polyvalente Taponnat-Fleurignac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle de la chorale L’Air de Rien avec des clowns.

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Salle polyvalente Taponnat-Fleurignac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 72 89 92

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English :

Performance by the L’Air de Rien choir with clowns.

L’événement Spectacle de la chorale L’Air de Rien Taponnat-Fleurignac a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord