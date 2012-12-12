Spectacle de la chorale L’Air de Rien Taponnat-Fleurignac
Spectacle de la chorale L’Air de Rien Taponnat-Fleurignac samedi 23 mai 2026.
Taponnat-Fleurignac
Spectacle de la chorale L’Air de Rien
Salle polyvalente Taponnat-Fleurignac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Spectacle de la chorale L’Air de Rien avec des clowns.
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Salle polyvalente Taponnat-Fleurignac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 72 89 92
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English :
Performance by the L’Air de Rien choir with clowns.
L’événement Spectacle de la chorale L’Air de Rien Taponnat-Fleurignac a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord