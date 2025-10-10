Spectacle de la compagnie Burdin-Rhode rempART 9 boulevard quiot Alixan

rempART 9 boulevard quiot RempART Alixan Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

la compagnie Burdin-Rhode (ex. Trans express) présente un spectacle sur frida Kahlo qui s’intitule Une bombe dans un ruban de soie

rempART 9 boulevard quiot RempART Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rempart.alixan@gmail.com

English :

the Burdin-Rhode company (ex. Trans express) presents a show about Frida Kahlo entitled Une bombe dans un ruban de soie (A bomb in a silk ribbon)

German :

die Firma Burdin-Rhode (ex. Trans express) zeigt ein Stück über Frida Kahlo mit dem Titel Eine Bombe in einem Seidenband

Italiano :

la compagnia Burdin-Rhode (ex Trans express) presenta uno spettacolo su Frida Kahlo dal titolo Une bombe dans un ruban de soie (Una bomba in un nastro di seta)

Espanol :

la compañía Burdin-Rhode (antes Trans express) presenta un espectáculo sobre Frida Kahlo titulado Une bombe dans un ruban de soie (Una bomba en una cinta de seda)

