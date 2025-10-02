Spectacle de la Compagnie du mauvais genre à Niort Niort

40 Rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02 2025-10-03

La Cie du Mauvais Genre vous invite à découvrir une comédie à l’humour cinglant et au délicieux cynisme qui nous transporte dans les turpitudes d’une myriade d’individus en conflit avec un système qu’ils espèrent détruire de l’intérieur.

Plus qu’un spectacle, venez vivre une expérience particulière où le public intègre la scénographie, et où 20 personnages, joués par 4 comédien-nes, portent un texte jubilatoire à l’ironie dramatique qui dépeint avec un humour cinglant les destins d’anti-héros si proches de nous.

Le spectacle sera précédé d’une table ronde à 18h en partenariat avec l’association Impulsions femmes.

Réservation au 07 82 41 65 68 ou compagniedumauvaisgenre@gmail.com .

40 Rue de la Terraudière Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 41 65 68 compagniedumaauvaisgenre@gmail.com

