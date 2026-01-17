Spectacle de la Compagnie Esope Jeux idéaux LOURDES Lourdes

Spectacle de la Compagnie Esope Jeux idéaux

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 20:30:00

Sasha, 11 ans, vit seul avec sa mère Alma. Il veut savoir la vérité quant à l’absence de son père dans sa vie. Personne dans sa famille n’est apte à lui apporter des réponses. Sasha crée donc un jeu vidéo dont il est le maître, ce soir. Le maître ? Peut-être pas. Il rencontre Masha, enfermée dans le jeu. Des entités mystérieuses et magiques prennent le contrôle de la manette. Est-il vraiment prêt pour tout savoir, maintenant ? Vous déciderez.

Ce spectacle questionne les systèmes familiaux et la virtualité. Il a été écrit en dialogue avec les jeunes et leurs questionnements sur ce que c’est que de faire famille.

Renseignements à compagnie.esope@gmx.com ou par téléphone au 06 43 15 36 22.

Compagnie Esope’s Jeux idéaux show

Sasha, 11, lives alone with his mother Alma. He wants to know the truth about his father?s absence from his life. No one in his family can give him the answers. So, tonight, Sasha creates a video game in which he is the master. The master? Well, maybe not. He meets Masha, trapped in the game. Mysterious, magical entities take control of the controller. Is he really ready to know everything now? You decide.

This show questions family systems and virtuality. It was written in dialogue with young people and their questions about what it means to be a family.

Information at compagnie.esope@gmx.com or by phone 06 43 15 36 22.

