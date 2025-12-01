Spectacle de la Crèche Vivante Cholet

Spectacle de la Crèche Vivante Cholet samedi 13 décembre 2025.

Spectacle de la Crèche Vivante

Place Rougé Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-23

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Spectacle incontournable des fêtes de fin d’année à Cholet, la Crèche Vivante vous fait vivre le plus beau des Noëls. .

Place Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

