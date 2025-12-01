Spectacle de la Crèche Vivante Cholet
Spectacle de la Crèche Vivante Cholet samedi 13 décembre 2025.
Spectacle de la Crèche Vivante
Place Rougé Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23
Spectacle incontournable des fêtes de fin d’année à Cholet, la Crèche Vivante vous fait vivre le plus beau des Noëls. .
Place Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
