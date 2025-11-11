Spectacle de la Crèche Vivante Sainte-Anne-d’Auray
Spectacle de la Crèche Vivante Sainte-Anne-d’Auray lundi 22 décembre 2025.
Spectacle de la Crèche Vivante
Rue de Ker Anna Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !
Venez partager en famille cette merveilleuse fresque vivante. Portée par des dizaines de bénévoles, elle
retrace l’histoire de la Nativité dans une mise en scène émouvante et fidèle à l’esprit de Noël.
3 représentations par jour le 22 et 23 décembre puis du 26 au 30 décembre 2025 et le 2 janvier 2026.
Séances à 14h15, 15h45 et 17h30.
150 places par séance
Les places sont en vente en ligne (100 places) et sur place (50 places)
Réservations conseillées .
Rue de Ker Anna Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 75 20 58 52
