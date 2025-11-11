Spectacle de la Crèche Vivante Sainte-Anne-d’Auray

Spectacle de la Crèche Vivante

Rue de Ker Anna Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-12-22

fin : 2026-01-02

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02

Sainte-Anne-d’Auray s’illumine !

Venez partager en famille cette merveilleuse fresque vivante. Portée par des dizaines de bénévoles, elle

retrace l’histoire de la Nativité dans une mise en scène émouvante et fidèle à l’esprit de Noël.

3 représentations par jour le 22 et 23 décembre puis du 26 au 30 décembre 2025 et le 2 janvier 2026.

Séances à 14h15, 15h45 et 17h30.

150 places par séance

Les places sont en vente en ligne (100 places) et sur place (50 places)

Réservations conseillées .

Rue de Ker Anna Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 75 20 58 52

