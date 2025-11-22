Spectacle de la mise en perce du Beaujolais Nouveau Parvis de l’Hôtel de Ville Villefranche-sur-Saône

Spectacle de la mise en perce du Beaujolais Nouveau Parvis de l’Hôtel de Ville Villefranche-sur-Saône samedi 22 novembre 2025.

Spectacle de la mise en perce du Beaujolais Nouveau

Parvis de l’Hôtel de Ville 183 rue de la paix Villefranche-sur-Saône Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22 18:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Après le marathon, la journée se terminera par un spectacle son et lumières suivi d’un feu d’artifice et de la traditionnelle cérémonie de mise en perce des tonneaux de Beaujolais Nouveau.

.

Parvis de l’Hôtel de Ville 183 rue de la paix Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 62 60 00

English : Show of the Beaujolais Nouveau

Fot the arrival of The Beaujolais Nouveau, Villefranche organizes a sound and light show.

German :

Nach dem Marathon endet der Tag mit einer Ton- und Lichtshow, gefolgt von einem Feuerwerk und der traditionellen Zeremonie, bei der die Fässer mit dem Beaujolais Nouveau aufgestochen werden.

Italiano :

Dopo la maratona, la giornata si concluderà con uno spettacolo di suoni e luci, seguito da fuochi d’artificio e dalla tradizionale cerimonia di spillatura del Beaujolais Nouveau.

Espanol :

Tras el maratón, la jornada concluirá con un espectáculo de luz y sonido, seguido de fuegos artificiales y la tradicional ceremonia de pinchado del Beaujolais Nouveau.

L’événement Spectacle de la mise en perce du Beaujolais Nouveau Villefranche-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-15 par Beaujolais Tourisme