Spectacle De la mort qui tue Adèle Zouane Vérac samedi 31 janvier 2026.
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Un seul en scène audacieux, drôle et touchant, où une jeune femme aborde sans tabou un sujet universel la mort. Mais ici, pas de drame, plutôt une célébration de la vie à travers le vertige de nos peurs.
Entre confidences, provocations, humour et poésie, elle partage son regard avec une sincérité désarmante. Le public est interpelé, complice d’un moment unique, presque thérapeutique.
Avec une langue vivante et des gestes précis, Adèle Zouane questionne notre rapport à la disparition sans jamais sombrer dans la gravité.
Un spectacle intime, vibrant et lucide, qui parle à chacun d’entre nous, car oui mourir, c’est certain… mais vivre, c’est urgent.
Distribution
De et par Adèle Zouane
Aides à l’écriture Asja Nadja & Jérôme Rouger
Regards extérieurs Leslie Bernard, Éric Didry, Marien Tillet
Création lumière Mathieu Marquis
Régie générale Jaime Chao .
théâtre Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 40 18 aclarysse@cdc-fronsadais.com
