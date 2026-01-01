Spectacle De la Poussière et des Etoiles Scénacle Besançon

Spectacle De la Poussière et des Etoiles

Scénacle 6 rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

De la Poussière et des Etoiles , mélange théâtre, textes et danse d’après Les Misérables de V. Hugo

Durée : 1 heure (à partir de 12 ans)

Victor Hugo et le Flamenco? Oui!

Le Flamenco est né d’un cri, celui du désespoir, celui de la révolte, celui de la colère. Victor Hugo a, lui aussi, poussé un cri, un cri contre les injustices et contre la misère. A nous de pousser notre cri !

Ce spectacle parle de nos combats, quand nous mordons la poussière et quand nous sommes la tête dans les étoiles.

Ecriture et mise en scène : Laurence Marion-Diaz

Chorégraphies : Albane Mathieu-Fuster

Distribution : Magalie Journot, Albane Mathieu-Fuster, Laurence Marion-Diaz

Deux représentations scolaires aussi à 10h et à 14h30. Nous contacter !

Autre spectacle : Les Murmures à l’Oreille le 30 janvier 2026 à 20h également au Scénacle .

Scénacle 6 rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 40 89 79 cieduendeflamenco@gmail.com

