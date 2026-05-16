Schirrhein

Spectacle de la Saint Jean

Rue du foyer Schirrhein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 23:45:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour sa 45e édition, notre traditionnel spectacle son et lumière franchit une nouvelle étape et vous transporte dès la tombée de la nuit sur les rives du Gange avec sa nouvelle création Les jumeaux du Gange .

Le 27 juin 2026, la forêt de Schirrhein s’efface pour laisser place aux marbres étincelants de l’Inde. Pour sa 45e édition, notre traditionnel spectacle son et lumière franchit une nouvelle étape et vous transporte dès la tombée de la nuit sur les rives du Gange avec sa nouvelle création Les jumeaux du Gange . .

Rue du foyer Schirrhein 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 50 93 sp.schirhhein.schirrhoffen@gmail.com

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English :

For its 45th edition, our traditional sound and light show takes on a new dimension, transporting you to the banks of the Ganges as soon as night falls with its new creation: The Ganges Twins .

L’événement Spectacle de la Saint Jean Schirrhein a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau