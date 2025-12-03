Spectacle de la Saint-Nicolas pour les enfants Médiathèque Freyming-Merlebach

Spectacle de la Saint-Nicolas pour les enfants

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 14:45:00

fin : 2025-12-03 17:30:00

2025-12-03

Les bibliothécaires vous présenteront un spectacle plein d’humour et d’émotions, avant la venue du Saint-Nicolas pour la distribution des friandises ! Dès 5 ans, inscription auprès de la médiathèque.Enfants

The librarians will present a show full of humor and emotion, before St. Nicholas comes to hand out treats! Ages 5 and up, registration at the media library.

Die Bibliothekarinnen präsentieren Ihnen eine humorvolle und emotionale Show, bevor der Nikolaus kommt, um Süßigkeiten zu verteilen! Ab 5 Jahren, Anmeldung bei der Mediathek.

I bibliotecari metteranno in scena uno spettacolo pieno di umorismo e di emozioni, prima che San Nicola venga a distribuire i dolcetti! A partire dai 5 anni, iscrizione presso la biblioteca multimediale.

Los bibliotecarios ofrecerán un espectáculo lleno de humor y emoción, antes de que San Nicolás venga a repartir las golosinas A partir de 5 años, inscríbete en la biblioteca multimedia.

