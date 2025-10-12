Spectacle de la Semaine Bleue Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Spectacle de la Semaine Bleue

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Clôturons la Semaine Bleue sur scène pour un après-midi théâtrale à l’espace Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

English :

Let’s close Blue Week on stage with a theatrical afternoon at the Beauséjour space in Châtelaillon-Plage.

German :

Lassen Sie uns die Blaue Woche auf der Bühne mit einem Theaternachmittag im Beauséjour-Raum in Châtelaillon-Plage abschließen.

Italiano :

Chiudiamo la Semaine Bleue con un pomeriggio di teatro all’Espace Beauséjour di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

Cerramos la Semana Azul sobre el escenario con una tarde teatral en el espacio Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

