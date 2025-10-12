Spectacle de la Semaine Bleue Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
Spectacle de la Semaine Bleue
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Clôturons la Semaine Bleue sur scène pour un après-midi théâtrale à l’espace Beauséjour de Châtelaillon-Plage.
+33 5 46 30 49 72
English :
Let’s close Blue Week on stage with a theatrical afternoon at the Beauséjour space in Châtelaillon-Plage.
German :
Lassen Sie uns die Blaue Woche auf der Bühne mit einem Theaternachmittag im Beauséjour-Raum in Châtelaillon-Plage abschließen.
Italiano :
Chiudiamo la Semaine Bleue con un pomeriggio di teatro all’Espace Beauséjour di Châtelaillon-Plage.
Espanol :
Cerramos la Semana Azul sobre el escenario con una tarde teatral en el espacio Beauséjour de Châtelaillon-Plage.
