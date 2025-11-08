Spectacle De la tour une histoire qui prend aux tripes Salle des fêtes Le Thil

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle De la tour une histoire qui prend aux tripes

Salle des fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil Eure

Tarif : – –

Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Venez rire avec la troupe d’amateurs d’Anim’O’Thil.
Tous les dons récoltés lors du spectacle seront reversés à la recherche des cancers masculins.   .

Salle des fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 48 60 68 77  animothil.27@gmail.com

English : Spectacle De la tour une histoire qui prend aux tripes

