Spectacle De la tour une histoire qui prend aux tripes Salle des fêtes Le Thil

Spectacle De la tour une histoire qui prend aux tripes

Salle des fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Venez rire avec la troupe d’amateurs d’Anim’O’Thil.

Tous les dons récoltés lors du spectacle seront reversés à la recherche des cancers masculins. .

Salle des fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 48 60 68 77 animothil.27@gmail.com

English : Spectacle De la tour une histoire qui prend aux tripes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle De la tour une histoire qui prend aux tripes Le Thil a été mis à jour le 2025-10-28 par Vexin Normand Tourisme