Spectacle de la Toussaint Trouille de Trolls Sully-sur-Loire

Début : 2025-10-29 15:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

Un spectacle pour faire « un tout petit peu » peur ! Quand la nuit vient et que le sommeil devrait arriver, les ombres menacent ! Les monstres sortent de leurs cachettes et sont prêts à envahir la chambre. Alors les peurs apparaissent et peuvent être incontrôlables ! Mais qui sont ces monstres ? Ce sont des Trolls, bien sûr ! Ces monstrueuses créatures faisant près de trois fois la taille d’un homme ont un aspect aussi variable qu’est l’imagination de chacun… Comment s’en prémunir ? Comment les faire disparaître ? Tant qu’ils sont là, autant s’en amuser et jouer à se faire peur ! D’ailleurs, ne dit-on pas que la peur est aussi bête qu’un Troll ?!

Spectacle jeune public à partir de 4 ans Durée 50mn environ.

– Sur réservation par téléphone, nombre de places limité

Cie Allo maman bobo .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

A show to scare you « just a little bit »! When night comes and sleep is just around the corner, the shadows threaten! Monsters emerge from their hiding places, ready to invade the bedroom. Then the fears start to appear, and they can get out of hand! But who are these monsters?

German :

Eine Aufführung, um « ein ganz kleines bisschen » Angst zu machen! Wenn die Nacht kommt und der Schlaf kommen sollte, drohen die Schatten! Die Monster kommen aus ihren Verstecken und sind bereit, das Schlafzimmer zu erobern. Dann tauchen Ängste auf, die außer Kontrolle geraten können! Aber wer sind diese Monster?

Italiano :

Uno spettacolo per spaventarvi « solo un po' »! Quando arriva la notte e si deve dormire, le ombre minacciano! I mostri escono dai loro nascondigli e sono pronti a invadere la camera da letto. Allora le paure iniziano a manifestarsi e possono essere incontrollabili! Ma chi sono questi mostri?

Espanol :

¡Un espectáculo para asustarte « sólo un poco »! Cuando llega la noche y toca dormir, ¡las sombras amenazan! Los monstruos salen de sus escondites y están listos para invadir el dormitorio. Entonces empiezan a aparecer los miedos, ¡que pueden ser incontrolables! Pero, ¿quiénes son estos monstruos?

