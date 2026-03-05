Spectacle de la troupe Mill’Accords

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Venez découvrir l’univers de la troupe Mill’Accords et découvrir son tout nouveau spectacle Chantons tous en cœur .

Le succès de la troupe réside dans son originalité à travers ce mélange subtil de chants, danses, sketchs créé par son directeur artistique Stéphane DESCHAMPS. Les chorégraphies sont imaginées par Kévin DERENNE.

Si vous aimez les spectacles éclectiques où on passe du rire aux larmes, la troupe Mill’Accords est faite pour vous. 20 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle de la troupe Mill’Accords Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne