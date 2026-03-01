Spectacle de LADASSOL au château

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dans le cadre de la clôture de l’exposition Animal Design au château de Châteaudun, l’association LADASSOL (La Différence au Service de la Solitude) propose un spectacle inspiré du Prêche aux oiseaux de Saint François d’Assise.

Les bénéficiaires de l’association LADASSOL, accompagnés par la plasticienne Laurence Forbin, ont imaginé et mis en scène ce spectacle.

Droit d’entrée au château si applicable.

Pour Biens Venus ! le château de Châteaudun propose jusqu’au 29 mars 2026 une sélection de créations de designers issues de la collection du Centre National des Arts Plastiques, ayant en commun un rapport à l’animal. 7 .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 84 24 08 27 associationladassol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the closing of the Animal Design exhibition at the Château de Châteaudun, the LADASSOL association (La Différence au Service de la Solitude) is putting on a show inspired by Saint Francis of Assisi’s Preaching to the Birds.

L’événement Spectacle de LADASSOL au château Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-09 par OT GRAND CHATEAUDUN