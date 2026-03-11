Spectacle De l’air à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle De l’air à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le spectacle débute dans la plus parfaite candeur puis tout dérape très vite, situations insensées et personnages cocasses créent en un joyeux kaléidoscope enjoué et trépidant.

Les surprises du métier, les attentes et les espoirs d’un jeune auteur-interprète de one-man-show…

Tels sont les thèmes qui traversent le spectacle de Laurent Balaÿ, qui fut l’interprète du Fou de Bassan, spectacle qui marqua il y a quelques années son entrée dans la famille des humoristes. .

