​SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE ADULTES ​ ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 24 juin 2026.

​SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE ADULTES ​ ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 24 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

Les adultes de l’atelier théâtre présentent La Réunification des deux Corées, d’après la pièce de Joël Pommerat, adaptée et mise en scène par Cécile Papillon.

Les adultes de l’atelier théâtre présentent La Réunification des deux Corées, d’après la pièce de Joël Pommerat, adaptée et mise en scène par Cécile Papillon. À travers une succession de scènes sensibles et parfois bouleversantes, le spectacle explore avec justesse les liens amoureux, entre attachement, absence et incompréhensions.

Mercredi 24 JUIN à 20H

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

**Maison de Quartier La Bellangerais & Cécile Papillon**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T21:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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