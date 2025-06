Spectacle de l’atelier Théâtre du Foyer Rural – Salle Malacrida Pélissanne 24 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Spectacle de l’atelier Théâtre du Foyer Rural Mardi 24 juin 2025 de 18h à 21h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-24 18:00:00

fin : 2025-06-24 21:00:00

Date(s) :

2025-06-24

Le Foyer Rural présente le spectacle de son atelier Théâtre, mené par Magali Sivan.

Différentes pièces seront présentées par les adultes et les enfants de l’atelier.

18h enfants

19h adolescents

20h adultes .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 10 60 28 fr.pelissanne.labarben@gmail.com

English :

Le Foyer Rural presents a show by its theater workshop, led by Magali Sivan.

German :

Das Foyer Rural präsentiert die Aufführung seines Theaterworkshops, der von Magali Sivan geleitet wird.

Italiano :

Il Foyer Rural presenta uno spettacolo del suo laboratorio teatrale, guidato da Magali Sivan.

Espanol :

El Foyer Rural presenta un espectáculo de su taller de teatro, dirigido por Magali Sivan.

L’événement Spectacle de l’atelier Théâtre du Foyer Rural Pélissanne a été mis à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes