Spectacle de l’atelier théâtre Salle des fêtes Nettancourt

Salle des fêtes 2 Rue de la Halle Nettancourt Meuse

Spectacle annuel de l’atelier théâtre de l’association GO ELAN.
Entrée gratuite.Tout public
Salle des fêtes 2 Rue de la Halle Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 82 29 34 69 

Annual performance by the GO ELAN association’s theater workshop.
Free admission.

