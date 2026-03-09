Spectacle de l’atelier théâtre Salle des fêtes Nettancourt

Spectacle de l’atelier théâtre

Salle des fêtes 2 Rue de la Halle Nettancourt Meuse

Spectacle annuel de l’atelier théâtre de l’association GO ELAN.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des fêtes 2 Rue de la Halle Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 82 29 34 69

Annual performance by the GO ELAN association’s theater workshop.

Free admission.

