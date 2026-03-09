Spectacle de l’atelier théâtre Salle des fêtes Nettancourt
Spectacle de l’atelier théâtre Salle des fêtes Nettancourt dimanche 5 juillet 2026.
Spectacle de l’atelier théâtre
Salle des fêtes 2 Rue de la Halle Nettancourt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 15:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Spectacle annuel de l’atelier théâtre de l’association GO ELAN.
Entrée gratuite.Tout public
Salle des fêtes 2 Rue de la Halle Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 82 29 34 69
English :
Annual performance by the GO ELAN association’s theater workshop.
Free admission.
