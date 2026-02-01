Spectacle de Laura Laune Glory Alleluia avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle de Laura Laune Glory Alleluia

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24 22:00:00

2026-02-24

Après une première tournée à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

After her first sold-out tour, Laura Laune is back on stage with a new show that’s more eagerly awaited than ever.

L’événement Spectacle de Laura Laune Glory Alleluia Montélimar a été mis à jour le 2025-12-19 par Montélimar Tourisme Agglomération