Spectacle de Laura Laune Glory Alleluia avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle de Laura Laune Glory Alleluia
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Début : 2026-02-24 20:30:00
fin : 2026-02-24 22:00:00
2026-02-24
Après une première tournée à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
English :
After her first sold-out tour, Laura Laune is back on stage with a new show that’s more eagerly awaited than ever.
