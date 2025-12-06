Spectacle de l’Avent Les fées de Noël Amilly

Spectacle de l’Avent Les fées de Noël

Noël, c’est la grande saison des Fées… A cette époque de l’année le merveilleux s’invite partout ! Pendant cette période magique, un conteur peut venir vous narrer d’étranges aventures… une petite fille qui devient l’amie d’une fée-dragon, un lutin farceur qui se prend pour le Père Noël, la Dryade du Chêne qui réalise vos souhaits ou encore la Tante Arie qui vous transforme en cailloux si vous ne croyez pas aux fées… À partir de 5 ans. .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

English :

Christmas Fairy Advent Show

German :

Adventsshow Die Feen der Weihnacht (Les fées de Noël)

Italiano :

Spettacolo d’Avvento Le fate di Natale

Espanol :

Espectáculo de Adviento Las hadas de Navidad

