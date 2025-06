Spectacle de l’école de danse classique Catherine Loudet – Théâtre Emile Loubet Montélimar 20 juin 2025 21:00

Drôme

Spectacle de l’école de danse classique Catherine Loudet Théâtre Emile Loubet Place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-20 21:00:00

fin : 2025-06-20 23:00:00

2025-06-20

Spectacle de danse accompagné en live par le groupe Anatole Dansons le jazz! et extraits de l’acte 3 du ballet « Le Corsaire »

Théâtre Emile Loubet Place du théâtre

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 57 89 06 catherineloudet@orange.fr

English :

Dance show with live accompaniment by the group Anatole: Dansons le jazz! and excerpts from act 3 of the ballet « Le Corsaire »

German :

Tanzshow mit Live-Musik der Gruppe Anatole: Dansons le jazz! und Auszüge aus dem dritten Akt des Balletts « Le Corsaire »

Italiano :

Spettacolo di danza con accompagnamento dal vivo del gruppo Anatole: Dansons le jazz! ed estratti dal terzo atto del balletto « Le Corsaire »

Espanol :

Espectáculo de danza con acompañamiento en directo del grupo Anatole: Dansons le jazz! y extractos del acto 3 del ballet « Le Corsaire »

