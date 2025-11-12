Spectacle de lecture à voix haute Résidence CCAS Saint-Nicolas Metz
Spectacle de lecture à voix haute Résidence CCAS Saint-Nicolas Metz mercredi 12 novembre 2025.
Spectacle de lecture à voix haute
Résidence CCAS Saint-Nicolas 6 Rue du Père Potot Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Vous avez quel âge ? Question apparemment légère et pourtant lourde de complexes mais enrobée de sourires. Texte de Françoise Dorin. Lecture par Hélène Aviotte-Daurel.
Sur inscription par téléphone.Adultes
0 .
Résidence CCAS Saint-Nicolas 6 Rue du Père Potot Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 53 69
English :
How old are you? A seemingly light-hearted question, yet fraught with complexes, but wrapped in smiles. Text by Françoise Dorin. Read by Hélène Aviotte-Daurel.
Registration by phone.
German :
Wie alt sind Sie? Eine scheinbar leichte Frage, die jedoch mit Komplexen belastet, aber mit einem Lächeln umhüllt ist. Text von Françoise Dorin. Lesung von Hélène Aviotte-Daurel.
Nach telefonischer Anmeldung.
Italiano :
Quanti anni hai? Una domanda apparentemente spensierata, eppure irta di complessi, ma avvolta dal sorriso. Scritto da Françoise Dorin. Letto da Hélène Aviotte-Daurel.
Iscrizione per telefono.
Espanol :
¿Cuántos años tienes? Una pregunta aparentemente desenfadada, pero cargada de complejos, pero envuelta en sonrisas. Escrito por Françoise Dorin. Leído por Hélène Aviotte-Daurel.
Inscripción por teléfono.
L’événement Spectacle de lecture à voix haute Metz a été mis à jour le 2025-11-04 par AGENCE INSPIRE METZ