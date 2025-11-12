Spectacle de lecture à voix haute Résidence CCAS Saint-Nicolas Metz

Spectacle de lecture à voix haute

Résidence CCAS Saint-Nicolas 6 Rue du Père Potot Metz Moselle

Mercredi 2025-11-12 15:00:00

2025-11-12

2025-11-12

Vous avez quel âge ? Question apparemment légère et pourtant lourde de complexes mais enrobée de sourires. Texte de Françoise Dorin. Lecture par Hélène Aviotte-Daurel.

Sur inscription par téléphone.Adultes

English :

How old are you? A seemingly light-hearted question, yet fraught with complexes, but wrapped in smiles. Text by Françoise Dorin. Read by Hélène Aviotte-Daurel.

Registration by phone.

German :

Wie alt sind Sie? Eine scheinbar leichte Frage, die jedoch mit Komplexen belastet, aber mit einem Lächeln umhüllt ist. Text von Françoise Dorin. Lesung von Hélène Aviotte-Daurel.

Nach telefonischer Anmeldung.

Italiano :

Quanti anni hai? Una domanda apparentemente spensierata, eppure irta di complessi, ma avvolta dal sorriso. Scritto da Françoise Dorin. Letto da Hélène Aviotte-Daurel.

Iscrizione per telefono.

Espanol :

¿Cuántos años tienes? Una pregunta aparentemente desenfadada, pero cargada de complejos, pero envuelta en sonrisas. Escrito por Françoise Dorin. Leído por Hélène Aviotte-Daurel.

Inscripción por teléfono.

