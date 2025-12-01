Spectacle de lecture et de magie Le Petit Mot Magique

Place de la Bascule Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 16:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Spectacle de lecture et de magie par la Cie du Dr Troll

Spectacle de lecture et de magie par la Cie du Dr Troll.

Pour toute la famille, à partir de 3 ans Gratuit .

Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 56 mediatheque@ccpll.fr

English :

Reading and magic show by Cie du Dr Troll

L’événement Spectacle de lecture et de magie Le Petit Mot Magique Lalbenque a été mis à jour le 2025-12-02 par OT CVL Lalbenque Limogne