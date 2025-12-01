Spectacle de lecture et de magie Le Petit Mot Magique Lalbenque
Spectacle de lecture et de magie Le Petit Mot Magique Lalbenque mercredi 10 décembre 2025.
Spectacle de lecture et de magie Le Petit Mot Magique
Place de la Bascule Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 16:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Spectacle de lecture et de magie par la Cie du Dr Troll
Spectacle de lecture et de magie par la Cie du Dr Troll.
Pour toute la famille, à partir de 3 ans Gratuit .
Place de la Bascule Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 24 22 56 mediatheque@ccpll.fr
English :
Reading and magic show by Cie du Dr Troll
L’événement Spectacle de lecture et de magie Le Petit Mot Magique Lalbenque a été mis à jour le 2025-12-02 par OT CVL Lalbenque Limogne