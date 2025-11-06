Spectacle de Léopold Lemarchand Cargot de nuit Arles

Spectacle de Léopold Lemarchand

Jeudi 6 novembre 2025 de 21h à 22h15. Cargot de nuit 9 av Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 21.5 – 21.5 – 21.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 21:00:00

fin : 2025-11-06 22:15:00

Date(s) :

2025-11-06

Rendez-vous au cargo de nuit pour un spectacle, ou Léopold Lemarchand s’essaye sur scène avec réussite, dans un subtil mélange d’absurde, d’intimité et de fraîcheur.

Venez vivre un spectacle ou convivialité, rires et humour subtil seront garantis! Pour info, le spectacle est conseillé à partir de 16ans, or tout le monde est la bienvenu chez Léopold pour passer une magnifique soirée et découvrir une étoile montante de l’humour et du stand up en salle! .

Cargot de nuit 9 av Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

English :

Meet Léopold Lemarchand at the Cargo de Nuit for a show where he successfully tries his hand at the stage, in a subtle blend of absurdity, intimacy and freshness.

German :

Rendezvous im Cargo de nuit für eine Show, oder Léopold Lemarchand versucht sich erfolgreich auf der Bühne, in einer subtilen Mischung aus Absurdität, Intimität und Frische.

Italiano :

Unitevi a noi al cargo notturno per uno spettacolo in cui Léopold Lemarchand si cimenta con successo sul palcoscenico, in una sottile miscela di assurdo, intimità e freschezza.

Espanol :

Acompáñenos en el carguero nocturno para asistir a un espectáculo en el que Léopold Lemarchand prueba con éxito sus dotes escénicas, en una sutil mezcla de absurdo, intimismo y frescura.

L’événement Spectacle de Léopold Lemarchand Arles a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme d’Arles