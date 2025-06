Spectacle de l’été « La Normandie fabuleuse » par La Mutine Omonville-la-Rogue La Hague 16 août 2025 14:30

Manche

Spectacle de l’été « La Normandie fabuleuse » par La Mutine Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : 2025-08-16

Début : 2025-08-16 14:30:00

fin : 2025-08-16 16:30:00

Date(s) :

2025-08-16

La Normandie fabuleuse, chapitre 1 le Goubelin » par la compagnie La Mutine.

Un spectacle mêlant cours et contes autour de la figure du goubelin.

A partir de 10 ans Gratuit dans la cour du manoir

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague

La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

English : Spectacle de l’été « La Normandie fabuleuse » par La Mutine

« La Normandie fabuleuse, chapter 1: le Goubelin » by compagnie La Mutine.

A show combining lessons and stories around the figure of the goubelin.

Ages 10 and up Free ? in the manor courtyard

German :

« La Normandie fabuleuse, chapitre 1: le Goubelin » (Die fabelhafte Normandie, Kapitel 1: Der Goubelin) von der Kompanie La Mutine.

Eine Aufführung, die Unterricht und Erzählungen rund um die Figur des Goubelin vermischt.

Ab 10 Jahren Kostenlos ? im Hof des Herrenhauses

Italiano :

« La Normandie fabuleuse, capitolo 1: le Goubelin » di La Mutine.

Uno spettacolo che combina lezioni e storie basate sulla figura del goubelin.

A partire dai 10 anni Gratuito ? nel cortile della casa padronale

Espanol :

« La Normandie fabuleuse, capítulo 1: le Goubelin » de La Mutine.

Un espectáculo que combina lecciones e historias basadas en la figura del goubelin.

A partir de 10 años Gratis ? en el patio de la casa solariega

