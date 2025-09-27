Spectacle De l’expérimentation des expériences expérimentales Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Spectacle De l’expérimentation des expériences expérimentales Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle samedi 27 septembre 2025.

Spectacle De l’expérimentation des expériences expérimentales

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Un spectacle de la Compagnie Eclectic.

Dans le cadre de la Nuit de la Recherche en Nouvelle-Aquitaine.

.

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Show De l’expérimentation des expériences expérimentales

A show by Compagnie Eclectic.

As part of the Nuit de la Recherche en Nouvelle-Aquitaine.

German : Show De l’expérimentation des expériences expérimentales

Eine Aufführung der Compagnie Eclectic.

Im Rahmen der Nacht der Forschung in der Region Nouvelle-Aquitaine.

Italiano :

Spettacolo della Compagnie Eclectic.

Nell’ambito della Nuit de la Recherche en Nouvelle-Aquitaine.

Espanol : Espectaculo De l’expérimentation des expériences expérimentales

Un espectáculo de la Compagnie Eclectic.

En el marco de la Nuit de la Recherche en Nouvelle-Aquitaine.

L’événement Spectacle De l’expérimentation des expériences expérimentales La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme