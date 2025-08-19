Spectacle De l’exploit et du risque Cie Cirque à l’envers Eygliers

Spectacle De l’exploit et du risque Cie Cirque à l’envers Eygliers mardi 19 août 2025.

Spectacle De l’exploit et du risque Cie Cirque à l’envers

plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-19 11:15:00

fin : 2025-08-19 12:05:00

Date(s) :

2025-08-19

En passant par la jonglerie pour parodier des situations quotidiennes, De l’exploit et du risque ! explique de façon claire et ludique quelques petits travers de notre société. Un mélange d’humour, d’improvisation et de jonglerie de haut vol.

plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

Using juggling to parody everyday situations, « De l’exploit et du risque! » clearly and playfully explains some of the shortcomings of our society. A mix of humor, improvisation and high-flying juggling.

German :

Mithilfe von Jonglieren als Parodie auf alltägliche Situationen erklärt « De l’exploit et du risque! » auf klare und spielerische Weise einige kleine Schwächen unserer Gesellschaft. Eine Mischung aus Humor, Improvisation und Jonglieren auf höchstem Niveau.

Italiano :

Utilizzando la giocoleria per parodiare situazioni quotidiane, « De l’exploit et du risque » spiega in modo chiaro e divertente alcuni difetti della nostra società. Un mix di umorismo, improvvisazione e alta giocoleria.

Espanol :

Utilizando el malabarismo para parodiar situaciones cotidianas, « De l’exploit et du risque » explica algunos de los defectos de nuestra sociedad de forma clara y divertida. Una mezcla de humor, improvisación y malabares de altos vuelos.

