Spectacle de l’humoriste Raphaël Lacour Chauffailles
Spectacle de l’humoriste Raphaël Lacour
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-06
2026-03-06
Retrouvez une cinquantaine d’imitations, chantées et parlées, tout au long d’un show rythmé, plein d’humour et résolument interactif avec le public. Le tout dans une ambiance mêlant cabaret et Music-hall. Son parcours international et ses participations dans des émissions TF1 et France 5 l’autorisent à rivaliser avec les grands. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
