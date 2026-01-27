Spectacle de l’humoriste Ventriloque François Pelletier Chauffailles
Spectacle de l’humoriste Ventriloque François Pelletier
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR
Début : 2026-03-28
2026-03-28
François Pelletier a débuté au cirque, est passé par le Musique Hall, s’est arrêté un instant au Café-Théâtre, pour finalement choisir un Cabaret Lyonnais… cet humoriste touche à tout sait manipuler les mots, valoriser le dérisoire, et ne néglige pas l’humour décapant.
Dans le même One-Man Show, à travers ses personnages ou en stand-up, il entraîne son public dans un subtil cocktail de rire, de poésie, et de ventriloquie. Il est étonnant… Ce n’est pas par hasard si son spectacle s’intitule Drôle d’Oiseau Le Progrès. .
+33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
