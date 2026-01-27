Spectacle de l’humoriste Ventriloque François Pelletier

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

François Pelletier a débuté au cirque, est passé par le Musique Hall, s’est arrêté un instant au Café-Théâtre, pour finalement choisir un Cabaret Lyonnais… cet humoriste touche à tout sait manipuler les mots, valoriser le dérisoire, et ne néglige pas l’humour décapant.

Dans le même One-Man Show, à travers ses personnages ou en stand-up, il entraîne son public dans un subtil cocktail de rire, de poésie, et de ventriloquie. Il est étonnant… Ce n’est pas par hasard si son spectacle s’intitule Drôle d’Oiseau Le Progrès. .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de l’humoriste Ventriloque François Pelletier

L’événement Spectacle de l’humoriste Ventriloque François Pelletier Chauffailles a été mis à jour le 2026-01-24 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais